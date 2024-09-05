Brent petrolün varil fiyatı 72,84 dolar

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Dün 74,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 72,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 69,04 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ekim itibarıyla başlaması planlanan üretim artışını erteleyebileceği öngörüsüyle yükseldi. Söz konusu beklenti, piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü de fiyatlar üzerinde etkili oldu. REKLAM Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 7,4 milyon varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu veri, ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak. Bunun yanı sıra, ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri petrol piyasasında risk algısının ve fiyatların yükselişine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bu ay 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğine ilişkin tahminler yüzde 45'e yükseldi. Ülkede faiz indirimine gidilmesi, ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini kaybetmesine yol açarak talebi olumlu yönde etkileyeceğinden, petrol fiyatlarının artışını destekliyor. ABD Dolar Endeksi, önceki işlem seansına göre saat 09.15'te (06.15 GMT) yüzde 0.09 azalarak 101,27'ya düştü. Brent petrolde teknik olarak 74,21 ile 75,73 dolar aralığının direnç, 71,76 ile 70,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.