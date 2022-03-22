Asya borsalarında ise artan petrol fiyatları ve Powell'ın şahin söylemlerine karşın bugün pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükseliş kaydetti. Japon yeninin dolar karşısında değer kaybını sürdürmesi ihracatçı şirket hisselerini desteklerken, Çin'de regülasyonlara yönelik endişelerin de hafiflediği görülüyor.

Dolar/yen paritesi bugün 120,5 ile Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 120,3 seviyesinden alıcı buluyor.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,43 değer kazanarak 2.175,03 puana çıktı. Dün yüzde 0,1 artışla 14,8244'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.