ROLÜ İÇİN 270 KİLO OLMUŞTU!

"Mumya" serisindeki "Rick O'Connell" rolünün yanı sıra; "Encino Man", "George of the Jungle", "Bedazzled", "Looney Tunes: Back in Action" ve "The Quiet American" gibi yer aldığı yapımlarla tanınan Brendan Fraser, yeni projesi "The Whale"deki "Charlie" karakteri için fiziksel bir dönüşüm gerçekleştirmişti.