"TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ"

SFGate'e konuşan 53 yaşındaki oyuncu, filmdeki karakterinin şehrin Oakland Körfez Köprüsü'ne sıkışan bir paraşütçüyü kurtarması gereken sahnenin trafiği tıkadığını anlattı:

Disney, köprüsünün yukarısına paraşütle asılı bir manken yerleştirdi ve köprünün iki yanında trafik durma noktasına geldi. Karavanım diğer tarafta bir park yerindeydi. Sadece köprüyü izlediğimi hatırlıyorum, üzerinde sallanan bir kukla paraşütçü vardı. Televizyonu açtım ve Oprah Winfrey'nin programı yarıda kesildi, çünkü helikopterlerin köprüde beklediği ve bir paraşütün asılı kaldığını söyleyen özel bir haber vardı. O anda, 'Bir dakika! Sanırım birleri bu paraşüt işi için izin almamış ve o birilerinin başı belediye başkanıyla derde girecek' diye düşündüm. O gün yaşananlar için sadece özür dileyebilirim. Bir daha olmayacak.