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Bradley Cooper ile Irina Shayk barıştı! New York sokaklarında kol kola yürürken görüntülendiler - Magazin haberleri

Bradley Cooper ile Irina Shayk barıştı!

Lea adında kızları bulunan ve iki yıl önce birlikteliklerine son veren ünlü aktör Bradley Cooper ve Rus model Irina Shayk'ın barıştığı ileri sürüldü. Cooper ve Shayk, geçtiğimiz hafta sonu ABD'nin New York kentinde kol kola yürürken görüntülendi

17.11.2021 - 13:09 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dört yaşındaki kızları Lea doğduktan iki yıl sonra birlikteliklerini sonlandıran oyuncu Bradley Cooper (46) ve model Irina Shayk'ın (35), yeniden bir araya geldiği iddia edildi.

  • Geçtiğimiz hafta sonu New York sokaklarında objektiflere yansıyan Cooper ile Shayk, keyifli halleriyle dikkat çekti.

  • ESKİ SEVGİLİSİNİN KOLUNA GİRDİ

    İkilinin, Manhattan'da yaptığı samimi yürüyüşte Irina Shayk'ın eski sevgilisi Bradley Cooper'ın koluna girmesi, biten aşkın yeniden başladığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

  • 'İHANET' İDDİALARI AYRILIK GETİRMİŞTİ

    2015-2019 yılları arasında ilişki yaşayan Shayk ile Cooper'ın ayrılık nedeni olarak şarkıcı Lady Gaga gösterilmişti.

    'A Star Is Born' filmindeki rol arkadaşı Gaga ile ünlü aktörün hakkında çıkan aşk dedikoduları uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

  • AŞK İDDİASI

    Öte yandan Irina Shayk'ın geçtiğimiz aylarda reality show yıldızı Kim Kardashian'ın boşanma aşamasında olduğu rapçi eşi Kayne West (Ye) ile kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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