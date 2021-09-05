Brad Pitt'ten karara itiraz!

"İLİŞKİMİZ BOYUNCA GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE ETTİM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hollywood yıldızı Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinden yeni ve çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. The Guardian'a konuşan Jolie, Pitt ile ilişkisi süresince hem kendisinin hem de çocuklarının güvenliğinden endişe ettiğini ifade etmişti

Eski eşi ile süren velayet davası nedeniyle bu konu hakkında daha derin açıklamalar yapamayacağını belirten Angelina Jolie, Brad Pitt ile altı çocuğun velayeti için aralarında süren davayı "korkunç" diye nitelendirmişti.