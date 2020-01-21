Pitt ayrıca DiCaprio ile dostluğunu anlatırken, “Birbirimizi çok destekliyoruz, birbirimize saygı gösteriyoruz ve birlikte çok gülüyoruz. İlişkimiz çok rahat ve zahmetsiz” ifadesini kullandı.



Pitt ve DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood’daki rolleriyle 92. Oscar Ödülleri’ne En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında aday gösterildi. İkili, Oscar yarışında da bir araya gelecek.