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Brad Pitt (56) ve Leonardo DiCaprio (45),Once Upon a Time in Hollywood filminde rol arkadaşı olmalarının yanı sıra aynı zamanda iki yakın dost.
Once Upon a Time in Hollywood ile ilk kez bir filmde birlikte rol alan Pitt ve DiCaprio, çekimler esnasında dostluklarını daha da pekiştirdi ve birlikte çok uyumlu çalıştı.
Önceki gece Los Angeles’ta gerçekleştirilen SAG Ödülleri’nde (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Pitt, tören sonrası Entertainment Weekly’ye verdiği röportajda, DiCaprio ile yakın ilişkilerinden ve rol arkadaşının kendisine isim taktığından söz etti.
Pitt, DiCaprio’nun kendisine “Lover” adını taktığını söyleyerek, “Bu biraz kafa karıştırıcı ama katlanıyorum” diye esprili bir açıklama yaptı.
İngilizce "lover" kelimesi Türkçede “aşık", "sevgili", "dost", "yar” gibi anlamlara geliyor.
Pitt de Altın Küre’de yine aynı rolle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandıktan sonra yaptığı teşekür konuşmasında, Leonardo DiCaprio’ya ad ve soyadının baş harfleriyle “LDC” olarak seslenmişti.
Pitt ayrıca DiCaprio ile dostluğunu anlatırken, “Birbirimizi çok destekliyoruz, birbirimize saygı gösteriyoruz ve birlikte çok gülüyoruz. İlişkimiz çok rahat ve zahmetsiz” ifadesini kullandı.
Pitt ve DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood’daki rolleriyle 92. Oscar Ödülleri’ne En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında aday gösterildi. İkili, Oscar yarışında da bir araya gelecek.
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