Alman model Nicole Poturalski, hem ABD'de de hem de Almanyada'ki modellik ajanslarına bağlı olarak çalışıyor.

Daily Mail'in haberine göre; Poturalski, beş dil konuşabiliyor. Nicole Poturalski, kariyeri boyunca New York, Paris ve Milano moda haftalarında boy gösterdi.