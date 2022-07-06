"KENDİMİ HEP YALNIZ HİSSETTİM"

Brad Pitt, aynı röportajda iç dünyasıyla ilgili daha önce hiç sözünü etmediği bazı ayrıntıları da gözler önüne serdi. Pitt, büyüme çağında duygusal bir kargaşa ve derin bir üzüntü hissettiğini de sözlerine ekledi. Ünlü yıldız, hatta bunu "büyümenin doğal bir parçası" olarak tanımladı. Pitt, bu konudaki sözlerini "Sanırım hepimizin kalbi kırıldı." diye sürdürdü. Brad Pitt, hayatı boyunca kendini hep yalnız hissettiğini söyledi ve "Çocukken, büyürken hep yalnız hissettim. Yakın zamana kadar ailemi de arkadaşlarımı da daha fazla kucaklayamadım." ifadelerini kullandı.