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Bir dönem 'Brangelina' olarak anılan Brad Pitt, ünlü oyuncu Angelina Jolie ile evliliklerini bitirdikten sonra hayatının nasıl değiştiğini verdiği bir röportajında tüm çıplaklığıyla anlattı.

"YAKLAŞIK 20 YILDIR HİÇ AĞLAMAMIŞTIM"

Pitt, "Yaklaşık 20 yıldır hiç ağlamamıştım. Ama yıllar içinde yaş aldıkça her şey beni duygulandırmaya başladı. Çocuklarım, arkadaşlarım, hatta haberler bile..." diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Beni çocuklarım etkiliyor, arkadaşlarım etkiliyor, haberler etkiliyor. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum"

BRAD PİTT ANGELİNA JOLİE NE ZAMAN EVLENDİ?

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie ve Brad Pitt, 1994 tarihli Legends of Fall ve 1998 yapımı Meet Joe Black adlı filmlerde birlikte çalışmıştı.

Brad Pitt ve Angelina Jolie, 10 yıllık beraberliğin ardından 2014 yılında evlendiler. İki yıl sonra da yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladılar. Çift, altı çocuklarının velayeti için tartışmalı bir sürece girmişlerdi.