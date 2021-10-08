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Brad Pitt, Angelina Jolie'ye açtığı Miraval Şatosu davasını kaybetti - Magazin haberleri

Brad Pitt, Angelina Jolie'ye açtığı Miraval Şatosu davasını kaybetti

Kısa bir süre önce eski eşi Brad Pitt ile Güney Fransa'daki Miraval Şatosu için davalık olan Angelina Jolie, bu hukuk mücadelesinden galip geldi. Jolie, 164 milyon dolarlık malikanedeki yüzde 50'lik hissesini sattı

08.10.2021 - 11:27 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2016'da yollarını ayıran Hollywood yıldızı Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Güney Fransa'daki ortak mülkleri Miraval Şatosu'yla ilgili bir gelişme yaşandı.

  • Geçtiğimiz eylül ayında Jolie'nin alkol şirketi ve emlak hisselerini satma planları, Pitt tarafında kendisine açılan bir dava ile engellenmişti. Ancak bu hukuk mücadelesinin galibi Angelina Jolie oldu.

  • Jolie, 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu şaraphanesindeki yüzde 50'lik hissesini şarap grubu Tenute del Mondo'ya sattı.

    Alkol üreticisi Stoli Group'un küresel CEO'su Damian McKinney, Stoli'nin Miraval'ın şaraplarına ve markasına duyduğu hayranlığı dile getirdi. McKinney ayrıca Brad Pitt'in yanında yer almaktan heyecan duyduğunu belirtti.

  • "EYLEMLERİ KİNCİ NİTELİKTE"

    Jolie ve Pitt'in devam eden yasal mücadelelerine hakim olan bir kaynak, son davalar hakkında "Angelina'nın Brad'e yönelik eylemleri sürekli olarak kinci nitelikte. Bu, bir kişinin kuralları aşmaya ve yükümlülüklerinden kaçınmaya çalışmasının başka bir örneğidir." ifadesini kullandı.

  • SEVGİLİSİNİ ŞATOYA GETİRMİŞTİ

    İkilinin şato için karşı karşıya gelmesinin arkasında başka nedenlerin olduğu da konuşulmuştu. Brad Pitt'in Alman model Nicole Poturalski ile geçtiğimiz yıl eylül ayında Miraval Şatosu'nu ziyaret etmesi, Angelina Jolie için bardağı taşıran son damla olduğu ileri sürülmüştü.

    Pitt'in adı geçtiğimiz yıl Poturalski ile anılmıştı. Ağustos ayında Fransa'da birlikte görülen ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü.

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