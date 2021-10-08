ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK!

Üçü biyolojik üçü evlatlık; Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında altı çocukları bulunan Angelina Jolie-Brad Pitt, 2016'da yollarını ayırmıştı. Jolie ile Pitt'in ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

Angelina Jolie, bu yılın başlarında evlilikleriyle ilgili dudak uçuklatan bir açıklama yapmış ve Pitt'in birliktelikleri süresince kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.

FBI soruşturmasının yanı sıra Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturulmuştu. Fakat oyuncu, bu soruşturmalarda aklanmıştı.