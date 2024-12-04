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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Brad Friedel: Aston Villa, Semih Kılıçsoy'la ilgileniyordu - Beşiktaş Haberleri

        Brad Friedel: Aston Villa, Semih Kılıçsoy'la ilgileniyordu

        Beşiktaş'tan ayrılan Brad Friedel, HT Spor'da yayınlanan Satır Arası programında Deniz Biricik'in sorularını yanıtlarken, genç golcü Semih Kılıçsoy hakkında flaş bir itirafta bulundu. Friedel, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın transferin son gününde Semih ile ilgilendiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 16:00 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:01
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        Friedel'dan Semih için Aston Villa itirafı!
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        Beşiktaş'ta görevine son verilen yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, konuk olduğu HT Spor canlı yayınında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

        Ayrılığıyla ilgili merak edilenleri yanıtlayan ABD'li futbol adamı, Semih Kılıçsoy hakkında ise flaş bir itirafta bulundu.

        "ASTON VILLA, SEMİH'LE İLGİLENİYORDU"

        "Semih Kılıçsoy bir dönem neden oynamadı, hiç transfer teklifi geldi mi?" sorusuna cevap veren Friedel, "Semih'in neden o dönemde oynamadığını Gio'ya sorun. İkinci olarak, Semih'e hiç teklif gelmedi. Semih için 4 tane kulüple görüşmem oldu, ilgilenmediklerini söyledi. Taraftarların, sosyal medyada haberleri kimden almaları gerektiğine dikkat etmelerini söyleyebilirim. Transferin son gününde hiç basına açıklanmayan bir kulüpten Semih'e ilgi vardı. Ancak onların da bir oyuncu satması gerekiyordu. Aston Villa'da tanıdıklarım var, onların gerçekten ilgilendiğini biliyordum. Ama finansal fair-play orada gerçekten zor. Bana bir şey teklif edildi de ben reddettim gibi bir durum olmadı. Semih'in Beşiktaş'ın mutlu olacak şekilde ayrılma imkanı olsaydı, taraftarlar ona başarılar dileyecekti. Aston Villa'daki tecrübemden söylüyorum, müthiş bir kulüp. Eğer ileride böyle bir şey olursa çok mutlu olurum" dedi.

        "AGÜERO GİBİ BİR YAPISI VAR"

        Semih'i Arjantinli efsane futbolcu Agüero'ya benzeten Friedel, "Kendisini çok seviyorum. İyi bir ilişkimiz vardı. Semih'e çok fazla baskı yüklemek istemiyorum. Sergio Agüero gibi bir yapısı var. İleride çok iyi olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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