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        Bozuk para sorununa ilginç çözüm: 100 lira getirene 110 lira

        Yozgat'ta bir fırıncı, müşterilerine bozuk para üstü verecek madeni para bulamayınca ilginç bir çözüm buldu. Fırıncı, dükkanının camına astığı ilanla 100 lira bozuk para getirene 110 lira vereceğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:34
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          Yozgat'ın Yerköy ilçesinde müşterilerine bozuk para üstü verecek madeni para bulamayan fırıncı Mehmet Işık, bulduğu yöntemle dikkat çekti.

        • 2

          Müşterilerinin büyük kısmının kağıt para kullanmasıyla, bozuk para sıkıntısı yaşamaya başlayan Işık, dükkanının camına ilan asarak 100 lira madeni para getirene 110 lira vereceğini duyurdu.

          İlan sonrası müşteriler fırına bozuk para getirmeye başladı.

        • 3

          Piyasada ciddi boyutta bozuk para sıkıntısı yaşandığını dile getiren Mehmet Işık, "Biz ilçede kampanya başlattık. 100 lira bozuk para getirene 110 lira veriyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz bozuk para konusunda. Ekmeklerin küsuratlı olması bizi sıkıntıya sokuyor, 8 liraya ekmek satılıyor. Her getiren kağıt para getiriyor, kimse bozuk para getirmiyor. Vatandaşlarımıza da buradan sesleniyoruz, evlerindeki bozuk paraları getirsinler, değerlendirelim. Bozuk para yönünde esnaf olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

        • 4

          Fırıncı Işık, vatandaşların kampanyaya ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, "Bu kampanya ile bozuk para sıkıntımızı da çözmüş oluyoruz. Yöntemi bu şekilde bulduk, 100 lira getirene 110 lira veriyoruz. Herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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