Bozkırın nazar boncuğunda sonbahar güzelliği

"ÇOK GÜZEL BİR GÖL"

Nami Kayapınar, gölün çok güzel olduğunu söyleyerek, "Bize burası çok farklı geliyor. Çok güzel bir göl. Berraklığını çok seviyoruz. Bir göle göre de bütün renkler var içerisinde" diye konuştu.