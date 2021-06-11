Bozkır Arslanı Celaleddin, Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı bir dizi olarak izleyici karşısına çkıyor. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in konusu ve oyuncuları...
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN KONUSU
İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesi...
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN İLK BÖLÜMÜ HAKKINDA
Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir. Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır. Öte yandan aslan avcısı namıyla bilinen şehzade Celaleddin için evlilik vakti gelmiştir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar. Harzemşah Devleti'ni tehdit edebilecek bu düşman, Moğol devletinin kurucusu Cengiz Han'dan başkası değildir. Sultan Alaeddin, Cengiz Han'a bir elçi heyeti göndererek onunla düşmanlık gütmediğini göstermeyi planlar ve bu görev Timur Melik'e verilir. Babasından gizli kafileye katılan Celaleddin'in Cengiz Han'ın karargahında yaptığı beklenmedik hamle, Sultan Alaeddin'in tüm planlarını alt üst eder. Cengiz Han'ın bey babasını katledip esir ettiği güzeller güzeli Kutlu Bike'yi infaz etmesine engel olan Celaleddin, Cengiz Han tarafından ölümcül bir sınava tabi tutulur.
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI
Emre Kıvılcım - Celaleddin
2 Eylül 1990 Malatya doğumlu olan Emre Kıvılcım, on yaşına kadar memleketi olan Malatya’da yaşamış ve ardından yaşamını İstanbul’da sürdürmüştür. Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yapmış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bırakmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi almış ve ilk defa kamera önüne Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan “Zeytinyağlı Yiyemem Aman” isimli Televizyon filmi ile beraber geçmiştir.
Emre Kıvılcım, dizilerde yer almaya ise “Elif” isimli dizi ile birlikte başlamış ve bu dizide Selim karakterine hayat vermiştir. Dizi yurt dışında büyük ilgi görmüş, özellikle Asya ve Latin Amerika’da reyting rekorları kırmıştır.[2] Uluslararası tanınırlığı bu diziyle başlayan Emre Kıvılcım, Endonezya’da LC Waikiki’nin marka yüzü olmuştur. Bu dizinin ardından ise 2018 yılında FOX TV de yayınlanan “Adı Zehra” dizisinde yer almıştır.
2019 yılında Hakan Haksun’un yönettiği “Kim daha Mutlu” filminde “Kemal” karakterini canlandırmıştır.
2020 yılında Bozdağ Film tarafından yapılan “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filminde “Akıncı Sungur” karakterini canlandırmıştır.
2021 yılında Bozdağ Film imzalı, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, tarih ve kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi “Mendirman Celaleddin” dizisinde Celâleddin Harezmşah karakterini canlandırmaktadır
Kaan Yalçın - Sultan Alaeddin
20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu ilk orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Oyuncu kamera karşısına ilk olarak Son Türbedar adlı sinema filmiyle geçmiştir. Bugüne kadar Leylan, Arka Sıradakiler, Yeter, Arka Sokaklar ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi projelerde rol almıştır. 2018 yılında ise Atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Vedat karakterini canlandırmaktadır.
Yulduz Radjabova - Kutlubike
Yulduz Radjabova Özbek sinema ve dizi film oyuncusu. 1987, Özbekistan doğumlu. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü mezunudur. 2013yılından itibaren Özbekistan’da birçok film ve dizide rolaldı. 2021 yılında Türkiye-Özbekistan ortakyapımı Mendirman Celaleddin / Jaloliddin dizi kadrosunda başrol oyuncusu olarak yer almıştır.
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