Bozcaada'da büyük yangın: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 14.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:30
- 1
Bozcaada'daki bir tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
- 2
Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.
- 3
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile havadan ve karadan müdahale edilen yangına, vatandaşlar da su tankerleriyle destek veriyor.
-
- 4
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.
- 5
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
- 6
-
- 7