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        Haberler Gündem Güncel Bozcaada'da büyük yangın: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Bozcaada'da büyük yangın: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:30
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          Bozcaada'daki bir tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

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          Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

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          Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile havadan ve karadan müdahale edilen yangına, vatandaşlar da su tankerleriyle destek veriyor.

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          Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.

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          Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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