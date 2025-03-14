Bozcaada Caz Festivali’nden müzisyenler için açık çağrı

Müzik programının yanı sıra farklı disiplinlerle dirsek teması kuran ve her yıl yeni bir tema etrafında şekillenen KEŞİF etkinlikleriyle de katılımcılarına zengin bir festival deneyimi sunan Bozcaada Caz Festivali, Türkiye’nin dört bir yanından yükselen ve festivalin bir parçası olmak isteyen caz müzisyenleri için açık çağrı başlattı. Çeşitliliği ve yeni müzikal sesleri destekleyen Bozcaada Caz Festivali’nin Salhane Sahnesi’nde gerçekleşecek performanslar için başlattığı açık çağrı, kariyerinin henüz başında olan ve sesini duyurmak isteyen ekiplerin başvurularını bekliyor.

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Bu sene 5-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Bozcaada Caz Festivali’nin Salhane Sahnesi için başlattığı açık çağrı için başvurular 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 23.59’a kadar kabul edilecek. Festival ekibi ve özel bir seçici bir kurul tarafından değerlendirmeye alınacak başvuruların sonuçları 30 Nisan Dünya Caz Günü’nde duyurulacak.

Kimler Başvurabilir?

● Cazı hisseden, deneyen, doğaçlamayı seven müzisyenler

● Kariyerinin başındaki veya yeni bir müzikal yolculuğa adım atan müzisyenler

● Kendi sesini bulmuş, tercihen özgün besteleri olan projeler

● Sahnemizin boyutunu gözeterek en fazla 4-5 kişilik gruplar

Nasıl Başvurulur?

● Çevrimiçi başvuru formu bu bağlantıdan doldurulabilir:

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● Projenizden bahsedin—belli kalıplara sıkışmadan, içinizden geldiği gibi paylaşabilirsiniz

● Performans videolarınızı paylaşın (tercihen canlı kayıtlar)

● Grubunuzun ve üyelerinin sosyal medya hesaplarını ekleyin

● Neden Bozcaada Caz Festivali’nde sahne almak istediğinizi birkaç cümleyle anlatın

Başvuru formu 10 Nisan 2025 Perşembe saat 23.59’a kadar açık.