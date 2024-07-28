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        Bozcaada Belediyesine para cezası

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uyguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 00:59 Güncelleme: 28.07.2024 - 00:59
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        Bozcaada Belediyesine para cezası
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığını ve adli süreç başlatıldığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz, duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur. Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır."

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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