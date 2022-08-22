Boyun tutulmaları belli sebeplere bağlıdır ve bazen geçirmek için çok uğraşmak gerekir. O halde boyun tutulması neden olur ve nasıl geçer? Boyun tutulmasına ne iyi gelir? Hep birlikte bu soruların cevaplarına bir bakalım ve önlemimizi almaya başlayalım.
Boyun Tutulması Nedir?
Boyun tutulması başınızı sağa sola ya da aşağı yukarı hareket ettirirken acı hissetmenizdir. Bu kafa hareketlerini yaparken bile ağrı ya da acı oluşuyorsa boyun tutulması yaşanmış demektir.
Genel olarak uyanıldığı zaman bu ağrı hissedilir. Gece yastıktan düşülmüş olabilir ya da tek tarafta yatmış olabilirsiniz. Buna ek olarak duruş pozisyonlarınız da boyun tutulmasına sebep olur. Boyun tutulmasını herkes her yaşta yaşayabilir. Bu sebeple endişe etmenize gerek yoktur. Sizlere birkaç öneride bulunacağız ve bunları uyguladığınızda ağrılarınızın kalmadığını fark edeceksiniz. Okumaya devam edin…
Boyun Tutulması Neden Olur?
Doğal olarak merak edilen bir konu da boyun tutulmalarının neden olduğudur. Hiç lafı uzatmadan hemen cevabını verelim:
- Gece yatış pozisyonu
- Uzun süre bilgisayar ekranına bakma ya da TV izleme
- Kas ve bağ zedelenmeleri
- Romatizmal hastalık
- Omurga kanalında daralma
- Boyun fıtığı
- Boyun tümörü
- Kemik enfeksiyonları
Bu gibi durumlar boyun tutulmaları yaşatır. Bu ağrılar genel olarak; keskin acılar, ağrılar, kaşıntı, uyuşma ya da baş ağrısı gibi belirtilere sebep olur. Şimdi gelin hep birlikte bu sorundan nasıl kurtulabileceğinize de bakalım.
Boyun Tutulmasından Nasıl Kurtulabilirsiniz?
Boyun tutulması nasıl geçer? Oldukça önemli bir soru olmasının yanı sıra çok dikkat edilmesi gerekiyor. Boyun tutulmasına ne iyi gelir?
Boyun tutulmalarını en hızlı geçirecek çözüm kas gevşetici ilaçlardır. Eğer boyun ağrınız varsa da ağrı kesici kullanabilirsiniz. Kısa sürede bu ilaçlar etkilerini gösterir ve ağrıları azaltır. Ama tabi bir tek ağrı kesiciler yeterli değildir, ayrıca ilk yöntem olarak da ilaca başvurmamalısınız. Öncesinde bekleyin ve biraz esneme hareketleri yapın. Bunlara rağmen ağrınız geçmiyorsa o zaman cerrahi tedaviler gerekebilir. İşte size birkaç öneri daha sunalım:
- Fizik tedaviler
- Steroid enjeksiyonlar
- Boyun tutulması ameliyatı
- Kısa süreli immobilizasyon gibi cerrahi uygulamalar da tercih edilebilir. Ama bunlara ancak ilaçlar işe yaramadığında başvurmanız gerekir.
Bunun yanı sıra boyun tutulmasına iyi gelen şeyler neler, bunları da öğrenelim…
- . Kas dokusunun yenilenmesi için biraz dinlenmeniz gerekir. Boynu yoracak aktivitelerden bir süre uzak kalmaya çalışın. Kendinize dinlenmek için zaman ayırmanız faydalı olacaktır.
- Sıcak ya da soğuk baskılar uygulayın.
- Boyun egzersizleri yapın. Boynunuzu belli aralıklarla hareket ettirin ve esnemesini sağlayın.
- Yürüyüş yapın
- Bisiklet ya da yüzme gibi sporlara öncelik verin
- Esneme hareketleri yapın
İşte bu yöntemleri uyguladığınız zaman çok kısa süre içerisinde boyun tutulmanız azalacak ve yok olacaktır. Peki boyun tutulmasına hangi bölüm bakar ve boyun tutulması kaç gün sürer merak ediyor musunuz?
Boyun tutulmaları için gitmeniz gereken yer Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümüdür. Buradaki uzman doktorlar size yardımcı olacaktır. Boyun tutulmaları da genel olarak bir hafta içerisinde geçerler. Eğer uzun sürüyorsa zaten bir sorun var demektir. Dikkat edin ve hemen önleminizi alın.
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