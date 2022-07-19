Boyun Fıtığı Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Boyun Fıtığı Belirtileri ve Tedavisi

Günümüzde en sık karşılanan sağlık sorunlarından biri boyun fıtığıdır. Her yaştan bireyde ortaya çıkan boyun fıtığının erkenden fark edilmemesi kişilerin günlük hayat kalitesini düşürür ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Bu yüzden özellikle masa başında çalışan kişiler boyun fıtığı nedir? belirtileri ve tedavisi hakkında araştırma yapar. Yazımızda boyun fıtığı hakkında bilinmesi gereken her şeyi sizler için bir araya getirdik.

Boyun Fıtığı Nedir?

Boynun hareket kabiliyetini sağlayan omurların arasında diskler bulunur. Bu diskler zarar görerek görevini sağlıklı bir şekilde yerine getiremez. Bu rahatsızlığa boyun fıtığı adı verilir. Boyun fıtığı ağrılı bir hastalıktır ve temel belirtisi de kişinin boyun bölgesinde meydana gelen ağrılardır. Eğer kişiler boyunda meydana gelen ağrıları erken fark edip önlem almaz ise ileride daha büyük sorunlar meydana gelebilir.

Boyun Fıtığı Neden Olur?

Boyun fıtığı 20 ila 40 yaşları arasında görülür. Bu yaşlarda kişilerin ağır yük kaldırmaları, ters hareket yapmaları gibi nedenlerle bağ dokusunda yırtılmalar meydana gelebilir.

Yüksekten düşme ya da trafik kazaları da boyun fıtığına yol açabilir.

Duruş bozukluğuna yol açan durumlar da boyun fıtığına sebebiyet verir.

Uzun süreli cep telefonu kullanımı, bilgisayar başında çalışma bağ dokusuna zarar vererek fıtığın oluşmasına yol açabilir.

Boyun fıtığı genetik nedenlerden de ortaya çıkabilir.

Boyun Fıtığı Tedavisi

Boyun fıtığında tedavi yöntemleri, fıtığın derecesine ve hastanın durumuna göre değişiklik gösterebilir. Boyun fıtığı tedavi yöntemleri şunlardır:

Çekme ve germe yöntemi: Bu uygulama uzman bir doktor ve fizyoterapist ile yapılmalıdır. Çekme ve germe uygulamasında sıcak ve soğuk uygulama ile masaj yapılır. Bu tedavi kalıcı bir tedavi yöntemi değildir. Ağrıyı ve kas spazmını azaltmaya yardımcı olur.

İlaç tedavisi: Boyun fıtığı tedavisinde steroid içermeyen anti-inflamatuar içerikli ilaçlar kullanılabilir. Ağrının şiddetine göre doktor tarafından verilen kas gevşeticiler de kullanılabilir.

Spinal enjeksiyon: Boyun fıtığına bağlı olarak çok şiddetli kol ağrıları ortaya çıkar. Bu ağrıların azaltılması için Spinal enjeksiyonlar kullanılabilir.

Fıtık ameliyatı: Boyun fıtığı ameliyatı cerrahi olmayan tedavi yöntemlerinden olumlu sonu alınmadığında kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Spinal Füzyon Cerrahisi: Spinal füzyon cerrahisi tedavisinde bazı dezavantajlar bulunur. Bu tedavi yönteminde uygulama yapılan alanda hareket kabiliyeti yok edilebilir. Bu yüzden bu tedavi yönteminde kararı doktor vermektedir.

Boyun Fıtığı Ameliyatı

Boyun fıtığı ameliyatında amaçlanan sinire baskı yapılan bölümün cerrahi işlemle çıkarılmasıdır. Diskektomi ismi verilen bu işlemde boynun hem ön hem de arka kısmında iki kesi açılır. Açılan keside herniye olan disk çıkarılır.

Boyun Fıtığına Ne İyi Gelir?

Boyun fıtığına neyin iyi gelip gelmediği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Eğer boyun fıtığı hafif bir şekilde kendini gösteriyorsa kişinin stresten uzak durması ve istirahat etmesi önerilir. Bunun yanı sıra fizik tedavi ve ilaç tedavisi de yapılır. Ancak boyun fıtığı ileri seviyede fark edilmiş ise uygulana fizik tedavi ve ilaç tedavisi yeterli olmayabilir. Bu da ameliyat uygulanması ihtiyacını doğurabilir.

Boyun Fıtığı Baş Döndürür Mü?

Boyun fıtığı kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilen bir rahatsızlıktır. Sinir köklerine ve disklere yapılan baskı ile boyunda kopan bağ dokuları boyun bölgesinde ağrıya yol açtığı gibi farklı rahatsızlıklara da sebep olur. Bunlardan biri de baş dönmesidir. Boyun fıtığı sinirlere baskı yaptığı için kişilerde denge kaybına yol açar. Buna ek olarak gözlerde sinek uçuşması ve baş dönmesi sorunları da görülür. Bu yüzden kişilerde sebepsiz baş dönmesi şikayeti ortaya çıkarsa boyun fıtığından şüphelenebilir.

Boyun Fıtığı Nelere Yol Açar?

Boyun fıtığı farklı hastalıklara da yol açan bir sağlık sorunudur. Omuzda, sırtta, başın arka kısmında ağrının yanı sıra kolda ve parmaklarda uyuşmaya ve karıncalanmaya da yol açar. Kaslarda zayıflama meydana geldiği için denge kaybı boyun fıtığının yol açtığı sorunlardan biridir. Boyun fıtığı aynı zamanda baş dönmesine, mide bulantısına ve kusmaya da yol açar. İleri seviyedeki boyun fıtığı şikayetleri ise kişilerin günlük hayatlarını daha da zorlaştıran rahatsızlıklara yol açar. Bunlardan biri fıtıklaşmış disktir. Fıtıklaşmış disk nedeni ile boyun fıtığı ağrısı bacaklara ve ayaklara da sıçrar. Buna ek olarak kişilerde idrar tutamama sorunu görülür. Bir diğer sorun ise ödem oluşmadır. Sinir köküne uygulanan ağır baskı o bölgede ödeme yol açar ve şişkinliğe sebep olur.

Boyun Fıtığı Nasıl Anlaşılır?

Boyun fıtığı rahatsızlığı boyun bölgesine başlayan bir ağrı ile kendini gösterir. Ancak boyun bölgesindeki her ağrı fıtık olarak adlandırılmadığı için kişiler ağrıların ilk aşamasında kas gevşeticiler ile süreci atlatmaya çalışır. Ancak bu kas gevşeticiler ile ağrılar azalmıyorsa ve vücudun farklı bölgelerine de yayılıyorsa boyun fıtığı şüphesi ön plana çıkmaya başlıyor. Bu yüzden eğer kişilerin boyunda başlayan ağrısı ileri dönemlerde omuzda, kolda, sırtta, başın arka kısmında hissediliyorsa ve bu ağrılar ile birlikte uyuşma, karıncalanma ve reflekslerde azalma da yaşanıyorsa boyun fıtığı şikayeti ile doktora gidilmelidir.

Boyun Fıtığı Belirtileri

Boyun fıtığında öne çıkan en temel belirti boyun ağrısıdır. Ancak boyun ağrısının tek nedeni fıtık değildir. Bu yüzden diğer belirtiler de takip edilmeli, kişi boyun fıtığından şüpheleniyorsa uzman bir doktora görünmelidir. İşte boyun fıtığının belirtileri:

Başın arka tarafından şakaklara doğru yayılan ağrılar boyun fıtığı kaynaklıdır.

Sırtta, kolda ve omuzlarda ağrı ortaya çıkar.

Kişilerin el becerilerinde zayıflama meydana gelir.

Kollarda ve el parmaklarda uyuşma ortaya çıkar. Karıncalanma olabilir.

Vücutta elektriklenme olur.

Kaslarda güç kaybı oluşur.

Reflekslerde azalma ortaya çıkar.

Kol bölgesinde incelme olur.

Fıtığa bağlı olarak kişilerin kürek kemiğinde, sırtında, başının arka tarafında, parmak uçlarında ağrılar hissedilir. Bunun yanı sıra derecesi ilerleyen boyun fıtıklarında uyuşma ve karıncalanma yaşanır.

Fıtıklaşmış disk omuriliği ise çok nadir görülür. Bu hastalık nadir olsa da ortaya çıktığı takdirde kişilerin bacaklarında da uyuşmaya yol açar. Aynı zamanda idrar kaçırma sorunu da yaşanabilir.

Boyun fıtığı omurilik dokusuna ve sinir köküne baskı uyguladığı için ödem oluşumuna da yol açabilir.

Boyun Fıtığı Ağrısı Nelere Vurur?

Boyun fıtığının ağrısı vücudun farklı bölgelerine de yayılabilir. Burada ilk olarak ağrı omuz ve sırta sıçrar. Bununla birlikte şiddetli baş ağrısı da meydana gelir. Boyun fıtığı kolda da ağrı ve uyuşmaya sebebiyet verirken aynı zamanda ellerde de karıncalanmaya yol açar. Kaslarda güçsüzleşme yaşandığı için kişilerde denge kaybı da görülebilir.