06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her 3 kişiden 1’i hayatı boyunca bir kez maruz kalıyor. Masa başında çalışanlarda da, zorlayıcı bedensel işler yapanlarda da görülüyor. Yatıp dinlenmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Boyun ağrılarından söz ediyoruz.
Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ateş Önal, “Günlük hayatı çoğu zaman olumsuz etkileyen boyun ağrıları omurganın kemik ve eklem yapılarından doğabileceği gibi kas, bağlar ve sinirler gibi yumuşak dokulardan da kaynaklanabiliyor. En sık rastladığımız boyun ağrısı nedenini ise yumuşak doku zorlanmaları oluşturuyor” diyor. Prof. Dr. Önal, yaşam kalitesini oldukça düşüren boyun ağrılarının 9 nedenini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Kas ve bağ zedelenmeleri
Boyun ağrılarının en sık nedeni olan kas ve bağ zedelenmeleri genellikle boyunu destekleyen kasların aşırı gerilmesi ile ortaya çıkıyor. Ağır kaldırmak, aşırı spor, iş aktivitesi, yanlış masa başı çalışması boyun kaslarında spazma neden olabiliyor. Ayrıca yanlış pozisyonda uyuyakalma, yüksek yastık ve kötü seyahat şartları da boyun tutulması ile sonuçlanabiliyor. Kas ve bağ zedelenmelerine bağlı boyun ağrıları çoğu zaman basit tedaviler ile ortadan kaldırılabiliyor.
Boyun fıtığı
Boyunda 7 adet omur cismi bulunuyor. Boyun fıtığı her iki boyun omuru arasında yastık görevi yapan jölemsi kıkırdak disk dokusunun omurilik ve kola giden sinirlere doğru taşması sonucu ortaya çıkıyor. Basının büyüklüğü ve etkinliğine göre boyun ve kol ağrısı, kol kaslarında kuvvet kaybı, ellerde his kusuru, uyuşma ve beceriksizlik görülebiliyor. Eğer omuriliğe doğru bası olur ise yürüme zorluğu, bacaklarda kuvvetsizlik ve idrar şikayetleri de tabloya eklenebiliyor.
Travmalar
Trafik kazaları da boyunda ciddi yaralanmalara neden olabilen faktörler arasında. Özellikle araca arkadan vurulması durumlarında boynun kontrolsüz olarak öne ve arkaya savrulması bağlarda ciddi yaralanmalara sebep oluyor. Bu nedenle araç koltuklarının arkasındaki baş desteklerini açık durumda tutmak ve mutlaka emniyet kemeri takmak gerekiyor. Güreş gibi sporlar ve yüksekten düşmeler de benzer derecede boyun sorunlarına yol açabildiğinden özellikle spor yaparken dikkatli olmak gerekiyor.
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