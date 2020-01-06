BOYUN AĞRISININ TEDAVİLERİ

Ağrılı ve tutuk bir boyun, hiçbir özel tedavi yapılmasa da birkaç gün veya birkaç hafta içinde daha iyi hale gelebiliyor. Genellikle hastanın yapması gereken tek şey mümkün olduğunca rahat pozisyonları tercih etmek oluyor. Bunun dışında hastanın şikayetlerine ve belirtilerin şiddetine göre ilaç tedavisi, fizik tedavi ve cerrahi tedavi gibi birçok tedavi şekli de uygulanabiliyor.