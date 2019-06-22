22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Karacaören beldesinde dün akşam nişan için kız evine, yaya olarak giden erkek tarafından yaklaşık 20 kişinin arasında bulunan şoförlük yapan Cemil K., iddiaya göre kutlama amaçlı tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği gruptaki Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Cemil K. da yaşanan olayın etkisiyle kalp krizi geçirdi.
SİLAHLA VURULAN İKİ KİŞİ ÖLDÜ
DHA'daki habere göre gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Başer, Muhammed Nazmi Arıkan ve Cemil K., ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Cemil K. ise Afyon Fuar Hastanesi'ne sevk edildi.
CENAZELERE TOPRAĞA VERİLDİ
Muhammed Nazmi Arıkan ve Ramazan Başer'in cenazeleri, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak Çay ilçesine getirildi. Ramazan Başer'in cenazesi, Çay'a bağlı Karamık Karacaören beldesinde öğle vakti toprağa verildi.
EVİN TEK ERKEK ÇOCUĞUYDU
Muhammed Nazmi Arıkan'ın cenazesi ise ilk olarak Çay ilçe merkezindeki ailesinin oturduğu eve getirildi. Burada helallik alınması sırasında tabutun üzerine Türk bayrağı örtüldü. Helallik alınırken annesi ve yakınları fenalık geçirdi. Daha sonra cenaze, Çay Merkez Camii'ne götürüldü. Cenazeye Çay Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Muhammed Nazmi Arıkan asri mezarlıkta toprağa verildi. Muhammed Nazmi Arıkan'ın 3 çocuklu ailenin tek erkek çocuğu olduğu bildirildi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Olaydan sonra kalp krizi geçiren Cemil K.'nin ise Afyon Fuar Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!