Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsen Meral, “Anne babalar çocuklarının boyu kısa kalacak endişesiyle hekimlere başvurarak boy uzatan besinler soruyorlar. Aslında bir değil çok sayıda besin var ancak sağlıklı büyüme ve gelişme için önemli olan dengeli beslenmek.