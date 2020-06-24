Kadınların en büyük sıkıntısı gözlerinin etrafında ve belli yaştan sonra da cildin neredeyse tamamında oluşan kırışıklıklardır. Kırışıklıkların olması doğal bir süreçtir ve yer çekimi kanununa göre önlenmesi mümkün değildir. Ancak; birçok bakım ürünü ve kremler artık kırışıklıkların etkisini gün geçtikçe geriletmeyi sağlamaktadır. Bu kremlerin sayesinde ciltte oldukça etkili bir şekilde kırışıklık azalması ve botoks etkisi sağlanmaktadır. Botoksun artık ameliyat gerektirmeden kremlerle sağlanması mucize gibidir. Artık bu etki kadınlar için oldukça önemlidir.

Botoks etkisi yaratan kremler artık piyasalarda oldukça fazla rağbet görmektedir. Bu kremler sayesinde; yüz kaslarının gevşemesi ve kırışıklık görünümünün azalması sağlanıyor. Her geçen gün cilt konusunda birçok ilerlemenin olması; artık kırışıklıklardan korkmamayı öğretecek.

Cilde botoks etkisi yapan kremler, cilt kaslarını gevşetiyor ve kasılmasını önleyerek etki sağlıyor. Ayrıca cildin rahatlamasını sağlayan etkileri de bulunmaktadır. İçerisinde bulunan bazı özel maddeler nedeniyle; cildin gerginliği azalarak rahatlama sağlıyor ve cildin daha esnek ve yumuşak durmasına etki ediyor.

Cilde botoks etkisi yapan bu kremlerin ayrıca; cildi dış etkenlere karşı koruma sağlaması ve besleyici yönü olması ayrı bir avantaj sağlamaktadır. 30 yaşından sonra kullanılmaya başlanabilecek botoks

etkili kremlere erken başlamak cildin daha geç yaşlanma etkisini göstereceği söylenmektedir.

Botoks etkisi sağlayan kremler

Lancome Resolution D-Contraxol: Bu krem mimik çizgileri ile diğer yüzde oluşan kırışıklıkların giderilmesi için botoks etkisi yaratıyor. D-Contraxol maddesi bulunan kremin cildin kasılmasını önlemesi ve kırışıklıkları azaltması etkisi bulunuyor. Cildin alt katmanlarına inerek, cildin kasılmasını engelleyerek rahatlık etkisi veriyor. Bu sayede cilt genç bir görünüme sahip oluyor. Ayrıca; güneş ışınlarından koruma etkisi ve kırışıklıklarla savaşma içeriği bulunmaktadır. Retinol-A bileşeni içeren krem; cilt kalitesini artırarak hücrelerin yenilenmesini sağlamaktadır. Anti-Elastase içeriği ile de; cildin nem seviyesini koruyarak cilt yüzeyinde ağ oluşturarak çizgilerin dolmasını sağlıyor.

DDF Wrinkle Relax: Amino asitlerin doğal yolla elde edilmesi formüle edilerek yüz mimiklerinin oluşturduğu kırışıklıklar yüz şeklinde ifade bozukluğu yaratmadan azaltılıyor. Kolajen ve elastin üretimini artıran bir maddeler içermesi cildin elastikiyetini sağlıyor. İçeriğinde bulunan maddeler; askorbil, magnezyum, shea bitkisi yağı ve hyalüronattır. Bu maddelerin sayesinde 15 gün kullanım sonrasında etkili bir iyileşme gözlenmesi mümkün olmaktadır. Kaşlar arasındaki bölge ve göz çevresi için etkili bir fayda sağlayan ürünü; hafif masaj yaparak uygulamak mümkün olmaktadır.

L’Oreal Dermo-Expertise Decontract’Rides : Boswelox adlı madde; manganezin ve boswelik asidin bileşiminden oluşuyor. Bu madde; kasların kasılmasını önleyerek kalsiyum salgılanmasını düzenliyor ve çizgi oluşmasını önlüyor. İçeriğindeki özel parfüm kasları rahatlatıyor. Silicate ve polyamid içeriği ile; gün içerisinde UV ışınlarına karşı koruyucu filtre özelliği sağlıyor.

Helena Rubinstein Expressionist: Yüz kaslarının etrafında bulunan kırışıklıkları enjekte yoluyla bloke edilmesini sağlayan bir krem. Sadece cildin derisi üzerine sağlanması ile yüz mimikleri ve kırışıklıkları B-Neutrox etkisiyle mikro gerginliği karışıyla sağlayarak ciltte elastiki bir özellik oluşmasını sağlıyor. İfade çizgilerinin oluşumunu düzeltiyor ve cildin güçlenmesini sağlıyor. Yoğunlaştırılmış Cilt-Düzeltici Serum ve Cilt Düzeltici Bakım Kreminden oluşan Expressionist Serisi yaşlanma etkilerinin oluşmasını geciktirici özelliğe sahiptir.