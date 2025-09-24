Habertürk
        BOTAŞ'tan uzun vadeli LNG anlaşmaları

        BOTAŞ'tan uzun vadeli LNG anlaşmaları

        Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mercuria ve Woodside Energy arasında uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik anlaşmaları imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 10:55 Güncelleme: 24.09.2025 - 10:56
        BOTAŞ'tan uzun vadeli LNG anlaşmaları
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta temaslarını sürdürürken enerji alanında tarihi imzalar atıldı.

        Türkiye'nin petrol ve gaz altyapısından ve gaz ticaretinden sorumlu devlet kuruluşu BOTAŞ ile dünyanın en büyük bağımsız entegre enerji ve emtia gruplarından Mercuria arasındaki LNG tedarik anlaşması, BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile Mercuria Başkanı Daniel Jaeggi tarafından New York'taki Türkevi'nde imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, imza töreninde 20 yıl boyunca ABD kaynaklı LNG tedarikine imkan sağlayacak bir anlaşma imzaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bugün, önümüzdeki 20 yıl boyunca toplamda yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri ABD kaynaklı LNG tedarikine imkan tanıyacak bir anlaşmayı imzaladık. Mercuria ile bu anlaşma kapsamında kurulacak ortaklığın, BOTAŞ’ın küresel LNG sahnesinde önemli bir pozisyon elde etmesine yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu anlaşma ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasına da büyük katkı sağlayacaktır."

        2026-2045 yıllarını kapsayacak anlaşma kapsamında BOTAŞ, her yıl yaklaşık 4 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri LNG'yi ağırlıklı olarak kış dönemlerinde teslim alacak. Teslimat noktaları ABD yükleme limanları ile Türkiye, Avrupa ve Kuzey Afrika'daki gazlaştırma terminalleri olabilecek. Teslimatlar 2026'da başlayacak ve 2045'in sonuna kadar devam edecek.

        BOTAŞ ile Woodside arasında da uzun dönemli LNG ön anlaşmasına imza atıldı. Anlaşma ile taraflar, 2030'dan itibaren 9 yıl süreyle yaklaşık 5,8 milyar metreküplük LNG'nin, çoğunlukla Louisiana LNG Projesi'nden olmak üzere BOTAŞ'a tedarik edilmesini konusunda ön mutabakata vardı.

        Bakan Bayraktar, imza töreninde yaptığı konuşmada, "BOTAŞ ile Woodside arasında kıtalar arası bağlantı kuran bir anlaşmanın imzalanmasına tanıklık ediyoruz. Bunun, BOTAŞ ve Woodside arasında başarılı bir ortaklığın başlangıcı olacağına inanıyoruz. Şirketler, öngörülen bir LNG satış anlaşmasının ötesinde ilişkilerini genişletme ve daha geniş bir bölgede stratejik işbirliği inşa etme niyetlerini şimdiden dile getirdiler. Biz de bu vizyonu güçlü bir şekilde destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

