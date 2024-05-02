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        Haberler Spor Basketbol NBA Boston Celtics, Doğu Konferansı yarı finaline çıktı! - Basketbol Haberleri

        Boston Celtics, Doğu Konferansı yarı finaline çıktı!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Boston Celtics, sahasında Miami Heat'i 118-84 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:26
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        Boston, Doğu Konferansı yarı finalinde!
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        NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nı zirvede tamamlayan Celtics, play-in oynayarak 8. sırayı alan Heat karşısında 5. maçın sonunda adını yarı finale yazdırdı.

        Celtics'te Jaylen Brown ve Derrick White, 25'er sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu ve Celtics'i yarı finale taşıdı.

        Heat'te Bam Adebayo'nun 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

        DALLAS MAVERICKS SERİDE BÜYÜK AVANTAJ ELDE ETTİ

        Batı Konferansı'nda 5. basamakta yer alan Dallas Mavericks, 4. sırayı elde eden Los Angeles Clippers'ı deplasmanda 123-93 yenerek seride 3-2 öne geçti.

        Mavericks'te normal sezonun sayı kralı Luka Doncic, 35 sayı, 7 ribaunt, 10 asistle oynadı.

        Clippers'ta 15'er sayı kaydeden Paul George ve Ivica Zubac'ın performansları galibiyet getirmeye yetmedi.

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