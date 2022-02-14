Sıra dışı yaşam tarzıyla Bosnalı Viking

Bu işi kar amaçlı yapmadığını vurgulayan Pleic, "Bu benim için bir hobi. Modern hayatın içinde azami seviyede Vikingler gibi yaşamaya çalışıyorum. Bunu tamamen kendim için yapıyorum. Çok az da olsa baltaları satıyorum ama genel olarak bu iş benim için bir hobi" dedi.