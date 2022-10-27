Bosna Hersek'te 'Başkanlık' düğümü çözüldü

AA

CIK Üyesi Vanja Bjelica Brutina, RS'ye ilişkin oyların yeniden kontrollü bir şekilde sayıldığını ifade ederek, Dodik'in oyların çoğunluğunu alarak RS Başkanı olduğunu belirtti.

Dodik, kararın açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikli hedefim RS'nin çıkarları olacak. RS'deki insanların desteğini aldım. Seçim gecesi bu sonuçları bildirdiğimizde 'sorumlu ve doğru' olduğumuz için mutluyum." diye konuştu.

İnsanların seçimlerde kime oy verdiğine bakmaksınız, odak noktalarının RS olacağını vurgulayan Dodik, "Önümüzdeki dönemde küresel ve bölgesel düzeyde zor zamanlar bizleri bekliyor." dedi.

RS BAŞKANLIĞI TARTIŞMASI

RS Başkanlığı için yarışan iki aday SNSD Başkanı Dodik ve Demokratik İlerleme Partisi (PDP) adayı Jelena Trivic arasında "Seçimi biz kazandık." yarışı yaşanmıştı.

Seçim akşamı iki parti kanadı da kendi adaylarının seçimi kazandığına dair açıklamalarda bulunmuş, Dodik de Trivic de zafer konuşması yapmıştı.

CIK'in yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Dodik'in seçimi önde tamamlayarak yeni RS Başkanı olduğu açıklanmıştı.

Tüm bu yaşananlar üzerine RS'deki muhalefet partileri Dodik'in seçimi "hileyle" kazandığını belirterek oyların yeniden sayılması için CIK'e başvurmuştu.

Muhalefet partileri binlerce kişinin katılımıyla önceki haftalarda protestolar düzenlemişti.

CIK, 13 Ekim'de oyların yeniden sayımına başlarken, Dodik'i destekleyenler de salı günü büyük bir gösteri organize etmişti.