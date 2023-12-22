Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bosna Hersek'teki savaşta insanlığa karşı suç işleyen 5 kişi hapse çarptırıldı

        Bosna Hersek'teki savaşta insanlığa karşı suç işleyen 5 kişi hapse çarptırıldı

        Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995'te yaşanan savaşta Prijedor şehrinde insanlığa karşı savaş suçu işleyen 5 kişiye, 5 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 18:54 Güncelleme: 22.12.2023 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bosna Hersek'te 5 kişiye 'insanlığa karşı suç' hapsi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mahkemeden yapılan açıklamada, savaş zamanı Prijedor'un Zecovi köyünde Boşnak sivillere yönelik suç işledikleri tespit edilen Ilija Zoric'e 20, Zoran Milunuc'a 14, Dusan Milunic'a 12, Zoran Stojnic'e 8 ve Ljubisa Cetic'e de 5 yıl hapis verildiği aktarıldı.

        Söz konusu 5 suçlunun yargılanmalarına 9 yıl önce başlandığına işaret edilen açıklamada, davanın temyiz hakkı bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

        Açıklamada, o dönem Zecovi ve civarında en az 150 Boşnak sivilin öldürüldüğü, birçoğunun da toplama kampına kapatıldığı kaydedildi.

        Kurban yakınları karardan memnun değil

        Prijedor'da yakınlarını kaybeden Fikret Bacic, kararın "üzücü" olduğunu ifade ederek, "Zecovi'de yapılan zulümlerin yargılanmasından memnunuz ancak çok az ceza aldılar. Prijedor'da öldürülen 600'den fazla kişinin cesedine hala ulaşılamadı." dedi.

        Karardan memnun olmadığını belirten Bacic, "Suçlulardan bazıları halen saklanıyor." diye konuştu.

        Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü raporlarına göre, 1992-1995 yıllarında Prijedor'da 4 bin 93'ü sivil olmak üzere 5 bin 209 Boşnak öldürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Sigara panelinde sigara molası
        Sigara panelinde sigara molası
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Habertürk Anasayfa