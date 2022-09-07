UMUT TÜNELİ

Sarajevski ratni tüneli olarak da bilinen umut tüneli, savaş döneminde önemli rol oynamış ve zaman içerisinde müzeye dönüştürüldü. 1992- 1995 yılları arasında yaşanan Bosna savaşlarında gıda ve cephanelik yardımı için yapılmış. Tünel savaşta çok önemli bir yer almış ve savaşın kaderini değiştirmiş. Savaş sırasında yaşanan mermi izleri, askeri malzemeler, fotoğraflar ve çeşitli belgeler müze içerisinde görülebiliyor.