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Artık kimlik kartıyla giriş yapılabilecek! Bosna Hersek'te gezilecek yerler ve turistik bölgeler nereler?

Bosna Hersek'te gezilecek yerler ve turistik bölgeler

Artık kimlik kartıyla giriş yapabileceğiniz ülkeler arasında olan Bosna Hersek, kültürü ve tarihi ile ziyaret edilmesi gereken yerlerden birisi. Yıl içinde belirli dönemlerde Bosna Hersek'in ünlü şehirleri, müzeleri ve restoranları ziyaretçi akınına uğruyor. Peki Bosna Hersek'te görülmesi gereken yerler nereler? İşte merak edilen yerler...

07.09.2022 - 19:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bosna Hersek'in başkenti olan Saraybosna uzun yıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinde kaldı. Şehir hala bu hakimiyetin izlerini taşımaya devam ediyor. Şehrin birçok noktasında Osmanlı döneminden kalma eserlere rastlamak mümkün. 

  • LATİN BRİDGE

    Latin köprüsü, özellikle tarih sayfalarında adından oldukça söz ettiren bir yer. Avusturya - Macaristan veliahdının bu köprü üzerinde öldürülmesinin I. Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olduğu biliniyor. 

     

  • BAŞÇARŞI

    Saraybosna'nın simgesel yerlerinden birisidir. Çarşının merkezinde bulunan tarihi sebil de kentin en popüler buluşma noktasıdır. Çarşının tarihi ise 15. yüzyıla kadar dayanıyor. Osmanlı çarşısı olarak da adlandırılan yerde birçok önemli Osmanlı eseri bulunuyor.  Başçarşı civarında Gazi Hüsrev Bey Camii, Beyaz Burç, Brusa Bedesteni, İmparator Camii ve Saat Kulesi bulunuyor.

     

  • UMUT TÜNELİ

    Sarajevski ratni tüneli olarak da bilinen umut tüneli, savaş döneminde önemli rol oynamış ve zaman içerisinde müzeye dönüştürüldü. 1992- 1995 yılları arasında yaşanan Bosna savaşlarında gıda ve cephanelik yardımı için yapılmış. Tünel savaşta çok önemli bir yer almış ve savaşın kaderini değiştirmiş. Savaş sırasında yaşanan mermi izleri, askeri malzemeler, fotoğraflar ve çeşitli belgeler müze içerisinde görülebiliyor.

     

  • SARAYBOSNA KATEDRALİ

    1889 yılında inşa edilen Katedral, Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nden esinlenilerek yapılmış. Katedralin diğer adı ise İsa'nın Yüce Kalbi olarak geçiyor. Katedral zaman içerisinde belirli tadilatlar görse de Neo gotik mimari tarzını korumaya devam ediyor.

     

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