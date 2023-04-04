DHA

Konya'da tüyleri diken diken eden olay, saat 19.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi.

Antalya'da bir turizm firmasında şoför olarak çalışan Y.G., bir süre önce memleketi Konya'ya geldi. Y.G., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi E.G.'ye çocuğunun gözü önünde sokak ortasında tabancayla ateş etti. Kanlar içinde kalan E.G. yığılırken, Y.G. ise annesinin yanındaki çocuğunu, otomobile bindirip hızla olay yerinden kaçtı.





Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen Y.G. FOTO: DHA



Ağır yaralanan E.G., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

'Yaralama' ve 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan Y.G., polis ekiplerince, saklandığı Topraklık Caddesi'ndeki evinde, suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.