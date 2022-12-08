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Boşanma aşamasında sokakta defalarca bıçakladı! "Amacım yaralamaktı!"

İstanbul'da, 23 yaşındaki K.K. boşanma aşamasında olduğu eşi 27 yaşındaki Emre Kocakoç tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, Emre Kocakoç tutuklandı. Zanlı, amacının eşini öldürmek değil, yaralamak olduğunu söyledi

Giriş: 08.12.2022 - 14:38 | Güncelleme: ABONE OL
Öldürmek değil yaralamak istedim dedi, 7 kez bıçakladı! - Son haberler
Boşanma aşamasında sokakta defalarca bıçakladı! "Amacım yaralamaktı!"
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DHA

İstanbul'da, 1 Kasım tarihinde Tuzla'da meydana gelen olayda, 23 yaşındaki K.K. işyerinden çıkmış evine doğru yürüyordu.

MOTOSİKLETLE YANINA GELDİ

DHA'da yer alan habere göre K.K., arkadaşıyla birlikte yürüdüğü esnada boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Kocakoç (27) motosikletle yanına geldi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Emre Kocakoç eşi K. K.'yı dakikalarca bekledikten sonra sokak ortasında defalarca bıçakladı. Daha sonra Emre Kocakoç hızla olay yerinden uzaklaştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrasında gözaltına alınan Emre Kocakoç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Kadının sokak ortasında defalarca bıçaklandığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"EŞİM DÖNDÜĞÜ İÇİN VÜCUDUNA GELMİŞ OLABİLİR"

Emre Karakoç ifadesinde, "Motosikletin ön cebinden çıkardığım pembe saplı meyve bıçağını elime aldım ve eşimin arkası bana dönüktü. Ben bıçağı eşimin sol bacağına doğru savurdum. Tekrar eşimin bacağına doğru bıçağı savurmak istedim. Eşim döndüğü için vücuduna gelmiş olabilir.

"AMACIM SADECE YARALAMAKTI"

Ben bir ya da iki kez bıçağı savurdum. Benim amacım eşimi öldürmek değildi, sadece yaralamaktı. Eşim yere düşünce ne yapacağımı şaşırdım. Hemen motosiklete binip Çayırova tarafına doğru gittim. Sonra kendim polisi aradım. Polis gelip beni aldı" ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 6-7 KEZ BIÇAKLADI"

Olayın esnasından K.K.'nin yanında olan arkadaşı G.D. ifadesinde, "K.K. ile işten çıktım. Karakoç bana, 'Eşim ile bu aralar sorun yaşıyorum. Benimle birlikte yürü' dedi. Bende tamam dedim. Birlikte yürümeye başladık. Cadde üzerinde marketi 150-200 metre geçtikten sonra Emre Kocakoç geldi. Eşine 'Beni affet. Boşanmak istemiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum' dedi. K.K. ise, 'Seni çok affettim. Bir daha şans veremem' dedi. O sırada Emre motosiklete doğru yöneldi. Binip gidecek sandım. Nereden çıkardığını bilmediğim elinde açık renkli bir bıçağı arkadaşımın vücuduna saplamaya başladı. K.K.'nin koluna, göğsüne, sırtına ve bacağına saplamaya başladı. Yaklaşık 6-7 kez bıçakladı. Sonra Emre motosiklete binip uzaklaştı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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