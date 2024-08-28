Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı Wolfsburg'a kiraladı

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2022 yılında 1. FC Köln'den Borussia Dortmund'a transfer olan Salih Özcan'ın yeni adresi Wolfburg oldu. Dortmund, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir sezonluğuna Wolfsburg'a kiraladı.

Sağlık kontrolünden geçen Salih Özcan, yeni takımıyla sözleşme imzaladı.

Özcan, Alman ekibiyle şimdiye kadar 49 lig maçına çıkarken, 16 kez de Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi.