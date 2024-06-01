Borussia Dortmund-Real Madrid: 0-2 (MAÇ SONUCU)

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kralı Real Madrid, bir kez daha mutlu sona ulaştı. İspanyol devi, Wembley Stadı'nda oynanan final maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek dev kupayı 15'inci kez müzesine götürdü.

Real Madrid'e zaferi getiren golleri 74. dakikada Carlos Carvajal ile 83. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

18 FİNALİN 15'İNİ KAZANDI

REKLAM Tarihin en büyük futbol takımı olarak nitelenen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finallerinde inanılmaz bir istatistik yakaladı. Eflatun-beyazlılar, çıktığı 18 finalin 15'inden galip ayrılarak 'Finallerin Takımı' olduğunu bir kez daha kanıtladı. ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, adını tarihe yazdırdı. Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk futbolcu oldu. 19 yaşındaki yıldız, yedek kulübesinde başladığı mücadelede forma şansı bulamadı. MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Borussia Dortmund'dan geldi. Real Madrid savunmasının arkasına sarkan Füllkrug'un sol taraftan ceza alanına çıkardığı topla buluşan Brandt'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 21. dakikada savunmadan derinlemesine atılan pasla hareketlenen Adeyemi, kaleci Courtois ile karşı karşıya kaldı. Belçikalı file bekçini çalımlayan Adeyemi'nin açısını kaybetmesine karşın yaptığı vuruşta, Real Madrid savunması topu kornere gönderdi. 23. dakikada Emre Can'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Füllkrug'un vuruşunda, top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında Real Madrid savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

63. dakikada sol kanattan Adeyemi'nin ceza alanına ortaladığı topa Füllkrug kafayla vurdu. Kaleci Courtois, meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi. 74. dakikada sol taraftan Rudiger'in kullandığı korner atışında, ceza alanında iyi yükselen Carvajal, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 81. dakikada Camavinga'nın ceza yayının hemen önünden kaleye gönderdiği şutta, Kobel son anda topu kornere çeldi. 83. dakikada Bellingham rakip yarı alanda kaptığı topu bekletmeden sol tarafta Vinicius Junior ile buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kobel'in solundan ağlarla buluştu: 2-0.

Stat: Wembley Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya) Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can (Dk. 80 Malen), Sabitzer, Brandt (Dk. 80 Haller), Sancho (Dk. 87 Bynoe-Gittens), Adeyemi (Dk. 72 Marco Reus), Füllkrug Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos (Dk. 85 Modric), Bellingham (Dk. 85 Joselu), Rodrygo (Dk. 90+1 Militao), Vinicius Junior (Dk. 90+4 Vazquez) Goller: Dk. 74 Carvajal, Dk. 83 Vinicius Junior (Real Madrid) Sarı kartlar: Dk. 35 Vinicius Junior (Real Madrid), Dk. 40 Schlotterbeck, Dk. 43 Sabitzer, Dk. 79 Hummels (Borussia Dortmund)