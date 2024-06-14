Borussia Dortmund, Mats Hummels ile yollarını ayırdı

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Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan tecrübeli defans oyuncusu Mats Hummels ile yollarını ayırdı. Sarı-siyahlılar, ayrı dönemlerde toplam 13 yıl formasını giyen 35 yaşındaki stoper ile sözleşme uzatılmayacağını duyurdu. Konuyla ilgili Dortmund'un resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Hummels, "Sevgili taraftarlar, sarı-siyahlılarda geçirdiğim 13 yılı aşkın süre artık sona eriyor. BVB'de bu kadar uzun süre oynamak ve Ocak 2008'de 13. sıradan Borussia Dortmund'un bugünkü konumuna gelen yolculuğun bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Taraftarlarıyla birlikte bu kulüp benim için çok özel. Ayrıca bu kulüp için harika işler yapan tüm BVB çalışanlarına ve tabii ki sayısız harika kişiye de teşekkür etmek istiyorum. En kısa zamanda kutlamak için hepinizin Borsigplatz'ta tekrar buluşacağını umuyorum. O zamana kadar uzaktan ve umarım zaman zaman stadyumda da tezahürat yapacağım. Sizi özleyeceğim" dedi.

REKLAM Kariyerinde Borussia Dortmund'un yanı sıra Bayern Münih'te de forma giyen Hummels, sarı-siyahlılarda 508 maça çıkarken 38 gol, 23 asistlik performans sergiledi. Hummels'in ayrılığının ardından Beşiktaş'ın da temaslarını sıklaştırması bekleniyor.