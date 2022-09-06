Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk etti. Mücadelede gol perdesi 35. dakikada açıldı ve Marco Reus, Alman ekibini 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 42'ye geldiğinde Raphael Guerreiro farkı 2'ye çıkardı.

83. dakikada Jude Bellingham maçın sonucunu söyledi: 3-0.

Kopenhag Falk ile bir gol bulsa da gol geçerli sayılmadı.

Alman ekibi Devler Ligi'ndeki ikinci maçında Manchester City'ye konuk olacak. Play-off't Trabzonspor'u eleyen Kopenhag ise Sevilla'yı ağırlayacak.