Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı Borussia Dortmund Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Grubunda henüz puanla tanışamayan tesmilcimiz Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan...

B.DORTMUND BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta mücadelesine sahne olacak Borussia Dortmund Beşiktaş maçı 7 Aralık günü 23:00'de başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Rosier, Wellington, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef, Atiba, Salih Uçan, Ghezzal, Texeira, Batshuayi