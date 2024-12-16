Borussia Dortmund: 1 - Hoffenheim: 1 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Borussia Dortmund, evinde Hoffenheim'la 1-1 berabere kaldı. 46. dakikada Giovanni Reyna'nın golüyle 1-0 öne geçse de 90+1. dakikada Jacob Larsen'in golüne engel olamayarak berabere kalan Nuri Şahin'li Borussia Dortmund, puanını 22'ye yükseltti. Hoffenheim ise haftayı 14 puanla tamamladı.
Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Borussia Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. BVB Stadion Dortmund'da oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Dortmund'u 1-0 öne geçiren golü 46'da Giovanni Reyna kaydederken, Hoffenheim'a beraberliği getiren golü ise 90+1. dakikada Jacob Larsen attı.
Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, bu maçın ardından puanını 22 yaptı. Hoffenheim ise 14 puan yaptı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.