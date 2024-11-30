Borussia Dortmund: 1 - Bayern Münih: 1 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Borussia Dortmund ile Bayern Münih arasında oynanan dev maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 27. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'in golüyle 1-0 öne geçen Nuri Şahin'li Borussia Dortmund, 85. dakikada Jamal Musiala'nın golüne engel olamayarak sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından lider Bayern Münih puanını 30'a, Borussia Dortmund ise 20'ye yükseltti.
Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. BVB Stadion Dortmund'da oynanan dev maç 1-1 berabere bitti.
Karşılaşma uzun süre Borussia Dortmund'un üstünlüğü ile devam ederken Bayern Münih, 85. dakikada eşitliği buldu. Bu dakikada Jamal Musiala sahneye çıktı ve Bayern'e beraberliği getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
1-1'lik beraberlik sonrası Borussia Dortmund 20, Bayern Münih ise 30 puana yükseldi.
Borussia Dortmund, ligin bir sonraki haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Bayern Münih, sahasında Heidenheim'i ağırlayacak.