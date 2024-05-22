Borusan Otomotiv Motorsport 19 Mayıs'ta Türk Bayrağını İtalya'da dalgalandırdı

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Türkiye'yi 7 sezondur GT4 Avrupa Serisi'nde temsil eden Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), İtalya'nın Misano Pisti'nde geçilen ikinci ayak yarışlarından iki kupayla döndü. BOM pilotlarından Pedro Ebrahim ve Yağız Gedik ikilisi 19 Mayıs'ta düzenlenen ikinci yarışı podyumda tamamlarken; Ebrahim, aynı gün Rookie Cup birinciliğini de kazandı

Serinin ikinci ayak yarışının ilk gününe hızlı bir başlangıç yapan Borusan Otomotiv Motorsport takımı, Pedro ve Yağız ile 11'inci olarak başladığı yarışta 5'inciliğe, 8'inci olarak güne başlayan Berkay ve Gabriele ikilisi de 4'üncü sıraya kadar yükselmeyi başardı. Ancak yarışın sonlarına doğru her iki araçta da yaşanan lastik sorunları nedeniyle pilotlar ilk gün damalı bayrak göremedi.

19 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci yarışta ise 11 numaralı otomobille rekabet eden Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim, 10'uncu sıradan başladıkları yarışı 3'üncü olarak tamamlayarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'ye çok anlamlı bir başarıyı armağan etti. 12 numaralı otomobille yarışan Berkay ve Gabriele ikilisi ise 9'uncu olarak start aldıkları yarışta yaptıkları ataklarla 1'inciliğe kadar yükselmelerine rağmen yarışın son turunda aldıkları temas sonucu sol ön lastiğin patlaması sebebiyle yarışı 24'üncü sırada tamamladılar.

Yüksek tempoda geçilen hafta sonunu podyumda 3'üncülükle tamamlayan Pedro Ebrahim, aynı gün Rookie Cup birincisi de olarak sezonun ikinci ayak yarışlarını iki kupayla tamamladı. GT4 Avrupa Serisi'nin 3'üncü Ayak yarışları 29-30 Haziran tarihlerinde Belçika'daki Spa Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek.