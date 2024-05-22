Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        99
        Fenerbahçe
        FB
        96
        Trabzonspor
        TS
        64
        Rams Başakşehir
        İBFK
        58
        Beşiktaş
        BJK
        56
        Kasımpaşa
        KSM
        53
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        51
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        51
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        48
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Motor Sporları Borusan Otomotiv Motorsport 19 Mayıs'ta Türk Bayrağını İtalya'da dalgalandırdı - Motor Sporları Haberleri

        Borusan Otomotiv Motorsport 19 Mayıs'ta Türk Bayrağını İtalya'da dalgalandırdı

        Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), GT4 Avrupa Serisi'nin ikinci ayağında İtalya'da büyük bir başarı elde etti. Pedro Ebrahim ve Yağız Gedik ikilisi, 19 Mayıs'ta düzenlenen yarışı 3. sırada tamamlayarak podyuma çıktı. Pedro Ebrahim ayrıca Rookie Cup birincisi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 16:07 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        BOM, İtalya'dan iki kupa ile döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'yi 7 sezondur GT4 Avrupa Serisi'nde temsil eden Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), İtalya'nın Misano Pisti'nde geçilen ikinci ayak yarışlarından iki kupayla döndü. BOM pilotlarından Pedro Ebrahim ve Yağız Gedik ikilisi 19 Mayıs'ta düzenlenen ikinci yarışı podyumda tamamlarken; Ebrahim, aynı gün Rookie Cup birinciliğini de kazandı

        Serinin ikinci ayak yarışının ilk gününe hızlı bir başlangıç yapan Borusan Otomotiv Motorsport takımı, Pedro ve Yağız ile 11'inci olarak başladığı yarışta 5'inciliğe, 8'inci olarak güne başlayan Berkay ve Gabriele ikilisi de 4'üncü sıraya kadar yükselmeyi başardı. Ancak yarışın sonlarına doğru her iki araçta da yaşanan lastik sorunları nedeniyle pilotlar ilk gün damalı bayrak göremedi.

        19 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci yarışta ise 11 numaralı otomobille rekabet eden Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim, 10'uncu sıradan başladıkları yarışı 3'üncü olarak tamamlayarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'ye çok anlamlı bir başarıyı armağan etti. 12 numaralı otomobille yarışan Berkay ve Gabriele ikilisi ise 9'uncu olarak start aldıkları yarışta yaptıkları ataklarla 1'inciliğe kadar yükselmelerine rağmen yarışın son turunda aldıkları temas sonucu sol ön lastiğin patlaması sebebiyle yarışı 24'üncü sırada tamamladılar.

        Yüksek tempoda geçilen hafta sonunu podyumda 3'üncülükle tamamlayan Pedro Ebrahim, aynı gün Rookie Cup birincisi de olarak sezonun ikinci ayak yarışlarını iki kupayla tamamladı.

        GT4 Avrupa Serisi'nin 3'üncü Ayak yarışları 29-30 Haziran tarihlerinde Belçika'daki Spa Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Bayrampaşa'da korku üst geçidi: "Kendi yükünü bile çekemez durumda"
        Bayrampaşa'da korku üst geçidi: "Kendi yükünü bile çekemez durumda"
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Gelinliği gündem oldu
        Gelinliği gündem oldu
        "Borsa oyun alanı değil yatırım alanı"
        "Borsa oyun alanı değil yatırım alanı"
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Yumurtalık kanseri tedavisinde yeni ilaç modeli geliştirildi
        Yumurtalık kanseri tedavisinde yeni ilaç modeli geliştirildi
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        Habertürk Anasayfa