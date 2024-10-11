Borusan'dan Sürdürülebilir Fayda Programı

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80. yaşını kutlayan Borusan, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın üçüncü dönemine başlıyor. Yeni dönemde “Herkesin Faydasına” mesajıyla yola çıkan program, toplumsal ve çevresel sorunlara inovatif çözümler üreten projeleri destekleyerek fayda ekosistemini büyütmeyi hedefliyor.

Borusan, her geçen yıl Borusan Sürdürülebilir Fayda Programının etkisini daha da artırarak, sürdürülebilir kalkınmada da önemli bir fark yaratmayı amaçlıyor.

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Lansmanla birlikte Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, çevresel ve toplumsal fayda odaklı projeleri desteklemek amacıyla yeni dönem başvurularını kabul etmeye başladı. Projesiyle sürdürülebilir bir gelecek için değerli bir katkı sunmak isteyen girişimler programa online olarak başvurabiliyorlar.

Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen programın üçüncü dönem lansmanının yapıldığı etkinlikte, geçmiş dönem projelerinin hikayelerini anlatan bir belgeselin de ön izlemesi yapıldı. Belgeselde deprem bölgesinin yeniden inşa sürecine pozitif etki katan dört projenin hikayesi paylaşıldı. Bu yıl program, iklim kriziyle mücadele ve eşitsizliklerin azaltılması başlıkları altında yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, su kaynaklarının sürdürülebilirliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilerin yaşam kalitesinin artırılması, eğitimde fırsat eşitliği gibi konularda projeler destekleniyor. Borusan, desteklediği projelere ihtiyaç analizleri, iş modeli geliştirme eğitimleri, finansal destek ve proje tanıtımı gibi hizmetler yer aldığı bir paket sunuyor. Ayrıca proje başına 500 bin TL’ye kadar hibe desteği ile birlikte Borusan’ın ve Impact Hub İstanbul’un iletişim ağlarına dâhil olma imkanı sağlanıyor.

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın üçüncü dönemine yönelik olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “80 yıllık köklü geçmişimizle Türkiye’nin gelişimine öncülük etme misyonumuzu devam ettirirken, 200 yıl ve ötesinde varlığımızı sürdürme vizyonumuz doğrultusunda, sürdürülebilirliği tüm süreçlerimize entegre ediyoruz. İklim, insan ve inovasyon odaklı bir yaklaşımla çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Fayda Programımızın üçüncü dönemine imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu dönem ‘Herkesin Faydasına’ diyerek sosyal sorumluluk anlayışımızı bir üst seviyeye taşıyoruz. Geçmiş dönem projelerimizin başarı hikayeleri, bu programın ne kadar önemli bir fark yarattığını gösteriyor. Bu başarılar bizi daha da motive ediyor ve sürdürülebilirlik yolculuğumuzda daha büyük adımlar atmamız için ilham veriyor.”