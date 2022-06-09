Gıda şirketlerinde durum ne?

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Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Direktörü Ece Mandacı Baysal oldu. Mandacı Baysal, önce pandemi ardından Merkez Bankası kararları ile yükselen enflasyon nedeniyle tüm gözlerin üzerinde olduğu gıda sektörünü tüm detaylarıyla ele alıyor. Programda Borsa İstanbul'da işlem gören gıda ve içecek şirketlerinin tüm önemli bilanço kalemleri ve rasyoları değerlendirirken hangi şirketin rakamlarının yatırımcıya ne vadettiği yönündeki görüşlerini de paylaşıyor.

FİYAT ARTIŞINDAN YATIRIMCI YARARLANACAK MI?

Programda gıda alanında yaşanan fiyat artışlarının borsa şirketleri aracılığı ile yatırımcıya yansıyıp yansımadığı sorgulanırken bu alandaki borç sorunu tüm yönleri ile ele alınıyor. Mandacı Baysal, borsada gıdanın büyük şirketlerini ele alırken bu şirketlerin yurtdışı yatırımları ve bu yatırımların gelecekte bilançolara olası etkilerini de dile getiriyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ETKİSİ NE?

Dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerini de aktaran Mandacı Baysal, gıda şirketleri için önümüzdeki yıllarda risklerin neler olabileceğini de anlatıyor. Ayrıca programda borsada işlem gören şirketlerden başta Anadolu Efes ve Coca Cola olmak üzere global şirketlerin Rusya Ukrayna geriliminden nasıl etkilendiğine dair rakamlar da analiz ediliyor. Mandacı Baysal yatırımcıların gıda ve içecek hisseleri seçerken nelere dikkat etmeleri konusundaki görüşlerini de paylaşıyor.