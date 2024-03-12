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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? 12 Mart 2024 Salı BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü, ne oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 12 Mart 2024 Salı BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle 9.147,51 puandan başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü 9.069,03 puanla yüzde 0,69 düşüşle tamamladı. Haftanın açılış gününde, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, hatırlanacağı gibi günü yüzde 0,26 değer kaybıyla 9.131,82 puandan tamamlamıştı. İşte 12 Mart Salı borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 00:19 Güncelleme: 13.03.2024 - 00:19
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        • 1

          Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü 9.069,03 puanla yüzde 0,69 düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde son dönemde yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor? 12 Mart 2024 Salı BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" Sorusunu gündeme getirdi. Bilindiği gibi bir hissenin değerini büyük oranda arz talep arasındaki denge ile endekste yaşanan düşüş ve yükseliş hareketleri belirlemektedir. İşte borsa bugün neden düştü sorusunun yanıtı...

        • 2

          BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ 12 MART 2024?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybederek 9.069,03 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,2 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 1,93 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,24 ile madencilik oldu.

        • 4

          Öte yandan ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        • 5

          Ülkede, çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artması yönündeydi.

        • 6

          Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranını ne zaman düşürmeye başlayacağı konusundaki belirsizliği artırdığını belirtti.

        • 7

          Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi ile Avro Bölgesinde sanayi üretiminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

          Kaynak: AA

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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