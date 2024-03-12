Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü 9.069,03 puanla yüzde 0,69 düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde son dönemde yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor? 12 Mart 2024 Salı BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" Sorusunu gündeme getirdi. Bilindiği gibi bir hissenin değerini büyük oranda arz talep arasındaki denge ile endekste yaşanan düşüş ve yükseliş hareketleri belirlemektedir. İşte borsa bugün neden düştü sorusunun yanıtı...