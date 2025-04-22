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        Haberler Ekonomi Borsa Borsada bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek - Borsa Haberleri

        Borsada bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek

        Borsa İstanbul'da bugünkü (22 Nisan) işlemlerin takası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili olması nedeniyle cuma günü yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:42 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:42
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        Borsada bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
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        Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

        Pay Piyasasında 21 Nisan Pazartesi tarihli işlemlerin takası 24 Nisan Perşembe, 22 Nisan Salı tarihli işlemlerin takası ise 25 Nisan Cuma tarihinde gerçekleştirilecek.

        Öte yandan, 23 Nisan'da Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

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