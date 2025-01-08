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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 8 Ocak Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

        Borsa neden düştü? 8 Ocak Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybederek 9.890,76 puandan tamamladı. Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamaları nedeniyle negatif seyrediyor. Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor. Borsa İstanbul'a yatırım yapan yatırımcılar, borsada yaşanan düşüşün nedeni araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Borsa neden düştü?" İşte 8 Ocak 2025 borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 18:45 Güncelleme: 08.01.2025 - 18:45
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        • 1

          Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,34 ile ticaret olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 3,17 ile spor oldu. Analistler, BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti. Peki, "Borsa neden düşüyor? 8 Ocak Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          8 OCAK BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybederek 9.890,76 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 81,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,4 milyar lira oldu.

          Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,34 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 3,17 ile spor oldu.

        • 3

          Küresel piyasalar, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından karışık seyrediyor.

          Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

          Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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