Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,34 ile ticaret olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 3,17 ile spor oldu. Analistler, BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti. Peki, "Borsa neden düşüyor? 8 Ocak Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte konuya ilişkin tüm detaylar...