Borsa neden düşüyor? 23 Ekim BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,40 düşüşle 8.714,69 puandan tamamladı. Sektörel bazda tek kazandıran endeks yüzde 0,38 ile gıda içecek olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 2,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak gerçekleşti. Endeksin son dönemde düşüş eğilimde hareketi, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte 23 Ekim 2024 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa yaşanan düşüşün nedeni ilişkin tüm merak edilenler...
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Güne yüzde 0,17 yükselişle 8.853,83 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,40 değer kaybıyla 8.714,69 puandan tamamladı. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, bu kapsamda Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırıldı. Peki, Borsa neden düşüyor? 23 Ekim 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü? İşte detaylar...
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BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,40 değer kaybederek 8.714,69 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 123,91 puan azalırken, toplam işlem hacmi 83,8 milyar lira oldu.
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Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,38 ile gıda içecek, en çok kaybettiren yüzde 2,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
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Küresel piyasalarda, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesine karşın yatırımcıların temkinli davranması sonrası karışık bir seyir izleniyor.
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Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de yeni konut satışları, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.490 puanın destek, 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.