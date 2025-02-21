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        Haberler Bilgi Gündem BORSA NEDEN DÜŞTÜ? 21 Şubat Cuma Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor? SPK'dan önemli açıklama

        SPK'dan açıklama: Borsada sert düşüş! 21 Şubat Cuma borsa neden düştü?

        Haftanın son işlem gününe 0,09 yükselişle 9.815,92 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybıyla 9.602,16 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve devam eden politika belirsizliklerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. Peki, "21 Şubat borsa neden düştü?" İşte 21 Şubat 2025 Cuma borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 18:31 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:26
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        • 1

          Borsa İstanbul endeksinin son dönemde düşüş eğilimde hareket etmesi, borsa neden düşüyor, sorusunu beraberinde getirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, "borsa neden düştü? 21 Şubat Cuma Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 205,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira oldu.

          Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,20 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 5,43 ile madencilik oldu.

          Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık seyir öne çıkıyor.

        • 3

          Analistler, haftaya yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'de büyüme, PCE fiyat endeksi, Almanya'da büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı.

        • 4

          AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) 2024'ün 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 arttığını tahmin ediyor.

          Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,12, 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 oldu.

        • 5

          SPK'DAN AÇIKLAMA

          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattığını bildirdi. Söz konusu açıklama Borsa İstanbul'da yüzde 2'yi aşan bir kayıp yaşanmasının ardından geldi

          Kuruldan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı belirtildi.

          SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

          "Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."

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