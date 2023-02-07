Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Borsa Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı, çimento hisseleri yine yükselişte

Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 5 düşmesiyle endekse bağlı devre kesici uygulandı. Çimento hisselerindeki yükseliş ise bugün de devam etti

Giriş: 07.02.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı, çimento hisseleri yine yükselişte
HABERTURK.COM / AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 5'lik düşüşle 4.683 puana geriledi. Endeksteki düşüşün yüzde 5'i bulmasıyla devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Saat 12.11.30 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Borsa İstanbul'da dün getirilen satış işlemleriyle ilgili depo şartı yürürlükten kaldırılırken, açığa satış yasağı bugün de devam ediyor.

ÇİMENTO HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Borsa genelinde satıcılı bir seyir yaşanırken dün çimento hisselerinde başlayan yükseliş bugüne de taşındı.

TSİ 12.30 itibarıyla Konya Çimento, Oyak Çimento, Nuh Çimento, Afyon Çimento, Niğde Beton yüzde 10'ar Nuh Çimento yüzde 9.9, Çimbeton yüzde 9.6 Akçansa yüzde 9.2, Göltaş yüzde 7.5, Bursa Çimento yüzde 9.3 yükseldi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Deprem nedir ve nasıl oluşur?
Deprem nedir ve nasıl oluşur?
AFAD'a 110 bin 41 kişi başvurdu
AFAD'a 110 bin 41 kişi başvurdu
İstanbul'da kar etkisini devam ettiriyor
İstanbul'da kar etkisini devam ettiriyor
07-12 Şubat arası tüm e-Sınav'lar ertelendi
07-12 Şubat arası tüm e-Sınav'lar ertelendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.