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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,24 düşüşle 10.481,45 puandan başladı - Borsa Haberleri

        Borsa haftaya düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,24 düşüşle 10.481,45 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:34 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:34
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        Borsa haftaya düşüşle başladı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,65 puan ve yüzde 0,24 azalışla 10.481,45 puana geriledi.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,89 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren yüzde 3,16 ile ticaret oldu.

        Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 değer kazanarak 10.507,11 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticari politikaların ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine yönelik endişeler ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin ihtimallerin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

        Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

        Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.350 ve 10.300 puanın destek 10.550 ve 10.650 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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