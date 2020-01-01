Yeni yıl kutlamaları nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermezken özellikle pek çok vatandaş 1 Ocak 2020'de yani bugün Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki Borsa İstanbul bugün açık mı? Yarın hizmet verecek mi?

BORSA İSTANBUL'UN YILBAŞI ÇALIŞMA DURUMU

Borsa İstanbul yılın ilk günü 1 Ocak 2020'de (bugün) tüm işlemlere kapalı olacak. Resmi tatil nedeniyle kapalı olan Borsa İstanbul 2 Ocak 2020 Perşembe gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecek.